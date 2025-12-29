今月２７日から最大９連休の年末年始を迎えます。 年末年始の過ごし方を街ゆく人に聞きました。 ２０２５年の年末年始は休日の並びがよく、２７日から２０２６年１月４日まで、最大９連休となります。 学校は冬休みに入り街の皆さんは、この年末年始をどのように過ごすのでしょうか。 大手旅行会社のＪＴＢが１万人を対象にしたアンケート調査によりますと、７割以上の人が年末年始は旅行に「行かない」と答えています。