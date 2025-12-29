高校教諭の男が、勤務していた学校で女性を盗撮した事件を受け、栃木県教育委員会は２６日、学校での盗撮防止の対応をまとめたガイドラインを公表しました。 県内では今年８月、県立高校教諭の男（３８）が、勤務していた学校の女子更衣室や女子トイレなどに小型カメラを設置し、女性を盗撮した疑いで逮捕されました。 この事件を受け、学校での盗撮を未然に防ぎ、児童生徒や教職員の安全を守るため、県教育委員会は盗撮防止のガ