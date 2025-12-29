ハウス食品はグラタン・おでんの素カテゴリー7品の価格を改定する。2026年4月1日納品分から希望小売価格を約13〜17％引き上げる。原材料価格の高騰、エネルギー費や物流費、人件費などの上昇が進むなか、企業努力では現行価格の維持が大変厳しいことから値上げを実施する。「156gマカロニグラタンクイックアップホワイトソース4皿分」と「157gマカロニグラタンクイックアップミートソース用4皿分」は税別希望小売価格を210円か