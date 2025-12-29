ことし最後となる野菜や花の競り＝止市が29日、石川県金沢市で開かれました。金沢市中央卸売市場で開かれた野菜や果物など青果部門の止市では、正月向けのレンコンなどが競りにかけられました。最終日は平年並みの野菜が118トン、果物が86トンの合わせて204トンが入荷し、去年より83トン多くなりました。価格も平年並みで推移していて、入荷量が少なく高値となった去年と比べて、1〜2割ほど安いということです。丸果石川中央青果