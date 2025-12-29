ミュージシャンGACKTが29日、X（旧ツイッター）を更新。食事をした政治家の実名を記し、その勢いとパワーを称賛した。GACKTは「縁あって、ある政治家と食事をすることになった。クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と書き出した。さらに「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を聞いて、『