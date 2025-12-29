GACKTが25日更新のヒカルのYouTubeチャンネルにゲスト出演。物議を醸したヒカルの「オープンマリッジ」宣言について持論を展開した。ヒカルは9月14日更新の動画で妻の進撃のノアは双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。そして今月19日、離婚を発表。「交際0日婚」の発表からわずか6カ月後のことだった。GACKTは「どう考えたって、ヒカルにとって別にそこ触れなくていいとこじゃん。言