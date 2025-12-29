女性アイドルグループCUTIE STREETの古澤里紗（25）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。パフォーマンス中の転倒で左足首の剥離骨折と診断されたことを受け、現在の状況をつづった。古澤は「がびーーーん、2025年内最後の最後で剥離骨折しちゃいました、ほんとに私っておバカさん」と書き出した。続けて「歌のみのパフォーマンスになるのですがハッピーオーラ全開できゅーてぃーに歌いたいと思いますご関係者の皆様