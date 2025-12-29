日銀は利上げを決めた今月の金融政策決定会合の「主な意見」を公表しました。円安による物価への影響を懸念する声もあがっていたことがわかりました。日銀は今月18日から19日にかけて開いた金融政策決定会合で、政策金利を0.5%から0.75%に引き上げることを全員一致で決めました。きょう公表された12月会合の「主な意見」によりますと、この先の利上げペースについては「特定のペースを念頭に置かずに、毎回の決定会合において適切