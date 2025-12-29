三谷幸喜氏が２７日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。番組ではＭ−１グランプリで準優勝となったドンデコルテが、Ｍ−１本番で披露した「貧困層の教祖様」のネタを実演した。三谷氏は、ボケの渡辺銀次に「目力が凄いですよね」「歌舞伎顔ですね」。渡辺はＭ−１本番では眉毛もつりあがったようにメークしてもらったと明かした。ただ三谷氏は「私、こちらの方が好きで」と興味を示したのは相方の小橋共作