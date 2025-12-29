漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」に優勝した、お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝35）が28日深夜から29日早朝にかけて放送されたMBSテレビ「オールザッツ漫才2025」で優勝した。たくろうは、35組が出場した番組のメインコーナー「スタア誕生！オールザッツ1分間ネタバトル」に登場。ドーナツ・ピーナツのドーナツ（ピーナツは体調不良で欠席）、ダブルヒガシとの組み合わせとなった決勝戦を制し、“2冠”達