北朝鮮は28日、巡航ミサイルの発射訓練を行い、金正恩総書記が「威力を持続的に誇示することが戦争抑止力の行使」だと強調しました。北朝鮮メディアは29日、朝鮮半島西側の黄海上空で28日に長距離戦略巡航ミサイルの発射訓練が行われたと報じました。ミサイルは設定された軌道上を約2時間50分飛行した後、標的に命中したとし、公開された写真には標的とみられる建物にミサイルが命中する瞬間などが写っています。訓練に立ち会った