【新華社北京12月29日】中国人民解放軍東部戦区の施毅（し・き）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は29日、台湾島周辺で演習を実施すると表明した。施氏は次のように述べた。東部戦区は29日、陸海空、ロケット軍などの兵力を動員し、台湾海峡、台湾島の北部、南西部、南東部、東部の海域で演習「正義の使命−2025」を実施する。海空戦備パトロール、総合制権奪取、重要港湾・地域封鎖、外部からの立体的抑止などを重点的に訓練し、