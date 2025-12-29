¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë2ÆüÌÜ¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëBE:FIRST¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÚÁ´ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¸«¤»¤¿BE¡§FIRSTBE:FIRST¤Ï¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Æâ¡Ö¥Ñ¥×¥ê