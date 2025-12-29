「築地銀だこ」は、2026年1月1日（木）から、数量限定の「ぜったいお得な!! 福袋」を、全国の店舗および近隣特設会場（一部店舗を除く）で発売する。【写真】最大“3900円”お得！福袋のラインナップ■数量限定で発売今回発売されるのは、「たこ焼1舟引換券」や、特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引きクーポン券」、福袋限定の“スタンプ”が捺印された「銀だこスタンプカード」が入った最大“3900円お得”な福袋