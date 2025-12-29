１２月２８日午後、神戸市兵庫区の住宅で火事があり、焼け跡から年齢や性別がわからない１人の遺体が見つかりました。２８日午後５時半ごろ、神戸市兵庫区湊川町で「隣の家から火が燃え移りそうだ」と近隣の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと木造３階建ての住宅から火が出て消防車１９台が出動。火は約４時間後に消し止められましたが、約１５０平方メートルが全焼しました。この火事で住宅の３階部分