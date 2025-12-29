大津市の「三井寺」では、正月を前に釣り鐘に溜まったほこりを落とす「すす払い」が行われました。１２月２８日、大津市の三井寺で行われた年末恒例の「すす払い」。僧侶らが竹の柄に笹の葉を束ねた特製の箒で、釣り鐘にたまった一年分のほこりを払い落しました。約４００年前に作られた重さ２トンを超える釣り鐘は、「日本三名鐘」に数えられていて、美しい音色が夕暮れ時に響き渡る様は、近江八景の一つ「三井の晩鐘」と