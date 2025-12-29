「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「墨汁は脱墨というリサイクル工程があるくらいなので」「古紙回収ではなく可燃ごみでお願いします」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「冬休みの宿題で書き初めのご家庭も多いと思います。」と投稿。 続けて「古紙回収に習字が出ることがあり