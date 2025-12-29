ＭＢＳテレビが２８日深夜０時２７分から放送した「オールザッツ漫才２０２５」のメインコーナー「スタア誕生！オールザッツ１分間ネタバトル」で、Ｍ―１グランプリ２０２５優勝のたくろうが優勝した。３５組の豪華メンバーが争いを繰り広げた。カベポスターの浜田順平、ドーナツ・ピーナツのピーナツが体調不良により欠席。カベポスター・永見大吾がピンネタを披露し、ピーナツの体調不良を受けて出演を取りやめていたドーナ