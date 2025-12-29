年末は大掃除に美容院、温泉に浸かってリフレッシュと、新年を迎える前に、家も自分もすっきりきれいにしたいもの。もちろん、大切なぬいぐるみたちもキレイにしてあげないと。そこで今回は、柔軟剤や洗剤でおなじみ、NSファーファ・ジャパン公式のポストから「ぬいぐるみの洗い方」を紹介します! ファーファをお風呂に🛁/. お風呂に入ったりタオルにくるまってるファーファがとっても可愛い🩷. みなさんも年末の大