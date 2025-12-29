日本一の高さ誇る富士山。山頂が白く冠雪した美しい姿が印象的な山ですが、真上から見ると……? ISS長期滞在のクルーとしてミッションを遂行中の油井亀美也さんのポストが話題になっています。皆さん！先ほど撮影したばかりの富士山ですが、朝日を浴びてとても美しかったので共有させて頂きます。明日の仕事もあるので撮影するか迷ったのですが、起きていた甲斐がありました。良い夢が見られそうです笑。それでは、私はおやすみな