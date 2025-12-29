寒さも本格的になってきた今日このごろ。甘くてあったかいものを食べると、心も体もほっとしますよね。この記事では、練乳入りのちもちした白玉と、自然な甘みのさつまいもを合わせた「練乳白玉のさつまいもしるこ」のレシピをご紹介。大人も子どもも大好きな味ですよ。「練乳白玉のさつまいもしるこ」のレシピ材料（2人分）〈練乳白玉〉白玉粉……50g練乳……20g〈しるこ〉さつまいも（皮を除いて）……150g牛乳……1/2カップ三温