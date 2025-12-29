【モデルプレス＝2025/12/29】大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールにてスタート。BE:FIRSTが音合わせ・取材会に出席し、報道陣の取材に応じた。【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧◆紅白リハ2日目スタートリハーサル2日目のトップバッターはBE:FIRST。本番のステージでは、「夢中」を披露する。◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜「第76回紅白歌合戦」は