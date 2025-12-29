【モデルプレス＝2025/12/29】タレントの辻希美が12月28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。長女・希空（のあ）と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姉妹ショットを公開した。【写真】5児のママタレ「遺伝子強い」18歳長女＆0歳次女のパジャマショット◆辻希美、希空＆夢空ちゃんの姉妹ショット公開辻は、パジャマ姿で髪の毛がまだ濡れている状態の希空が、夢空ちゃんを膝に乗せて抱っこしている写真を公開。「姉妹」というコメ