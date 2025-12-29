中国人民元高予想すべきではないと警告、当局は大幅上昇を容認していない 中国当局者は人民元の一方的な上昇が続くと予想すべきではないと警告。上海証券報が報じている。 中国当局は自国通貨の大幅な上昇を許容しておらず、上昇を防ぐための十分な政策手段を持っている。 最近の人民元上昇は主に米ドル安が要因だ。年末の中国企業による外貨決済ニーズの増加、中国資産の魅力の高まりも人民元の上昇につながってい