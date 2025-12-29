フルートの世界的名手、エマニュエル・パユ（スイス）が演奏したフルート協奏曲の録音がまとめられた１４枚組みボックス「フルート協奏曲＆コンチェルタンテ作品集」（ワーナー）が出た。１９９０年代から２０２０年代までの演奏を聴くことができ、パユとフルート協奏曲の歴史を存分に味わうことができる。（宍戸将樹）ボックスでは、ビバルディからグバイドゥーリナまで、約３００年にわたるフルート協奏曲のレパートリーが収