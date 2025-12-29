青学大陸上部の短距離女子選手４人が、２８日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャンスポーツＳＰ」の人気企画４×２００ｍリレーサバイバル企画に登場。ＳＮＳで反響を呼んだ。主将の倉橋美穂、副主将の安井麻里花、佐藤葵唯、井上瑞葵の４人で出場。日本選手権リレー優勝メンバー３人をそろえる大学女子屈指のチームは、紅一点ながら番組で旋風を巻き起こした。４年生の安井と倉橋はこれが引退試合。４年生の二人