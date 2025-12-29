アドバンスクリエイトはストップ高の水準となる前営業日比５０円高の２０７円に買われた。前週末２６日の取引終了後、生命保険協会が認定する「認定代理店」に復帰したと発表しており、材料視した買いが殺到している。同社は２４年９月期に債務超過となったことを理由に、認定代理店としての認定の有効性が停止されていたが、２５年９月期に債務超過を解消したことを受け停止措置が解除された。 生命保険協会は調査を希望し