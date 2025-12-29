２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円２８銭前後と前週末の午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高となっている。 ２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５７銭前後と前日に比べ７５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。高市早苗政権の財政拡張を懸念した円売りなどで一時１５６円７３銭まで上伸した。 ただ、この日の東京市場では