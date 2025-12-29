マツモトがしっかり。前週末２６日の取引終了後、所有する賃貸物件の借主からの中途解約の申し出により解約手続きを行い、建設協力金を没収したのに伴い、２６年４月期第３四半期に不動産違約金収入５３００万円を特別利益として計上すると発表したことが材料視されている。なお、通期業績予想には織り込まれておらず、業績予想への影響は同件を含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS