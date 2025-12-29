サガン鳥栖は29日、MF西矢健人(26)が浦項スティーラーズ(韓国)に期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとなる。兵庫県出身の西矢はヴィッセル神戸U-15から大阪桐蔭高、明治大、FC大阪、藤枝MYFCと渡り歩き、昨年7月に鳥栖へ完全移籍。今季はJ2リーグ戦35試合で2ゴールを挙げたほか、天皇杯で2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF西矢健人(にしや・けんと)■生年月日1999年11月