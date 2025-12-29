テゲバジャーロ宮崎は28日、FW橋本啓吾(27)と来シーズンの契約に合意したと発表した。橋本は今季J3でリーグ断トツ1位の25ゴールを記録。宮崎の4位フィニッシュ、そしてJ2昇格プレーオフを制しての初昇格に大きく貢献した。個人としてもJ3得点王、J3最優秀選手賞、J3ベストイレブンに輝いている。クラブ公式サイトを通じて「来シーズンもテゲバジャーロ宮崎で闘うことになりました!」と報告し、次のように続けた。「テゲバに