北海道釧路町の踏切で2025年12月28日、列車と乗用車が衝突する事故がありました。28日午後7時半ごろ、釧路町別保原野にある「釧路弟子屈線踏切」で、釧路発・川湯温泉行きの普通列車（1両編成）が乗用車と衝突しました。JR北海道によりますと、列車の乗客17人と乗務員にけがはありませんでした。また警察によりますと、列車が乗用車に気づきブレーキを作動させたため、乗用車に乗っていた40代男性にもけがはなかったというこ