この記事をまとめると ■駆動方式の選択は「技術の都合」から始まって「ブランドの象徴」になった ■RR/FF/AWDは成功体験が積み重なり変えにくい伝統として定着していく ■EVはレイアウト自由度が高く駆動方式の常識そのものを塗り替える可能性がある 各自動車メーカーがもつ伝統の駆動方式 海外の自動車メーカーがよく使う言葉に「ヘリテイジ（Heritage）」がある。その英語の意味は、「遺産」や「伝統」が直訳で、「残すべきも