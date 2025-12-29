大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、BE:FIRSTが囲み取材に応じた。4年連続4回目となったBE:FIRSTはメンバーのRYOKIが11月8日をもって脱退。6人体制となって初めての紅白出場。ドラマの主題歌としてヒットした「夢中」を披露する。LEO（レオ、27）は「ダンス＆ボーカルグループということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていた