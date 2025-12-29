女優の柏木由紀子の長女で歌手の大島花子（52）が29日までに自身のインスタグラムを更新。妹で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子（49）とともに、柏木の誕生日を祝う様子を披露した。柏木は24日に78歳の誕生日を迎えており、大島は「クリスマスイブ&母の誕生日ごちそうと、プレゼントと笑いと」と書き出すと、クリスマスツリーをバックに白のニット姿の自身と柏木、舞坂がにこやかな表情を見せるショットをアップした。