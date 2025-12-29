サイゼリヤは2026年1月より、「朝サイゼ」の提供を新たに東京都2店舗、千葉県3店舗で順次開始する。朝サイゼ「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)、「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)朝サイゼは、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。イタリア式コーヒーとともに、忙しい朝でもおいしくて健康的な