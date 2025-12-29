いちごの季節だ。つまり、いちご狩りの季節だ。ということで皆さんお待ちかね、ファミリーマートの人気企画「いちご狩り」が装い新たに登場!今年はクリームやホワイトチョコレートなどの"白"をまとい、甘酸っぱいいちごの魅力がさらに際立つラインナップにパワーアップ。フェア名も「ファミマの白をまとったいちご狩り」にアップデートされた。さっそく実食してみたので、特に美味しかった7種類のスイーツを厳選してご紹介〜!「フ