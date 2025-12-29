人間の行動を模倣する中国のヒューマノイドロボットが、模擬格闘技訓練の途中で人間を蹴る映像が公開され、話題を集めている。28日付の中国紙グローバルタイムズによると、今月25日、中国の動画プラットフォームに、あるブロガーが中国ロボット企業ユニツリー（Unitree）のヒューマノイドロボット「G1」と格闘技訓練を行う映像を投稿した。ロボットは男性の動きをそのまま模倣しながら、ステップを踏み、パンチを繰り出し、キック