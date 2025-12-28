とちぎテレビ ２７日午後２時２２分ごろ、足利市助戸の交差点で市内に住む７８歳の男性の自転車と会社員の５７歳の男性が運転する乗用車が衝突する事故がありました。 この事故で自転車に乗っていた男性が頭を強く打つなどして病院に搬送されましたが、死亡しました。 現場は信号機のある交差点で足利警察署で事故の原因などを詳しく調べています。