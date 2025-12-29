「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が29日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した田村真子アナウンサー（29）との写真を公開した。「まこちんご結婚おめでとうはーん、幸せな気持ちにさせてくれて本当にありがとうっ」と書き出した近藤。26日に結婚を生報告したTBS系「ラヴィット！」で共演中の田村アナを祝福した。共に「ラヴィット！」へ出演している夫・太田を交えた3ショッ