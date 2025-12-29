¹â¹»»þÂå¤ÏÀÅ²¬³Ø±à¤ÇÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Â´¶È¸å¤Î2021Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄîµ½¨ÅÍ¤Ï¡¢22Ç¯²Æ¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿Àîºê¤Ç¤Ï·×£µ¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºßÀÒ¤·¤¿¡£23ºÐDF¤Ï¡¢¤½¤ÎÀîºê¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¡£12·î29Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹âÂ´¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó£µÇ¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ê¤Û¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°