2025年12月28日午後0時40分ごろ、北海道小樽市見晴町付近の山でクマ1頭が目撃されました。28日午後0時50分ごろ、札樽自動車道を札幌方面から小樽方面へと運転していた女性から「山の斜面にクマが徘徊しているのを見た」と警察に通報がありました。発見時、クマと車の距離は20メートルほどで、クマの体長は約1メートルだったということです。通報後、警察が現場に駆け付けましたが、痕跡の発見には至りませんでした。警