2025年12月28日、北海道深川市3条で乗用車が歩行者をはねる事故がありました。この事故で歩行者の高齢女性が意識がある状態で病院に搬送されました。事故があったのは深川市3条の道道です。28日午後7時前、乗用車を運転していた20代男性から110番通報がありました。消防によりますと、この事故で歩行者の80代女性が頭部から出血し病院に搬送されました。搬送時、意識はあり会話もできる状態だったということです。また警察によりま