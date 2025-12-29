2025年12月28日、北海道小樽市の食品製造会社の工場で火事がありました。火事があったのは小樽市銭函5丁目の工場の一室です。28日午後1時半ごろ、「小屋が燃えている」と消防から警察に通報がありました。警察によりますと、この部屋では鶏肉をミンチにして丸め、油であげオーブンで加熱する作業が行われていたということです。作業を終え、別室に移動した従業員が防犯カメラの映像を確認したところ、作業をしていた部屋に煙