ネットで買ったものが届かなかったり、写真とまったく違ったものが届いたり、ネットショッピングをする機会が増える年末年始は、詐欺サイトにいつも以上に注意が必要。偽サイトを見抜くコツや、騙されないポイントを防犯のプロが指南。【画像】ネットショッピングの前にチェック！偽ECサイトの特徴と見抜き方SNSに出てくる広告は詐欺の温床激安アイテムをネットで注文したけれど届かなかった、おせち料理をネットで頼んだけれど