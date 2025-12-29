【務安共同】韓国南西部の務安国際空港で乗客乗員計181人のうち179人が死亡した格安航空会社（LCC）のチェジュ航空機事故から1年となった29日、同空港で遺族や政府関係者が出席して追悼式典が開かれた。韓国で起きた航空機事故では最悪の惨事だが、事故原因の解明には至っていない。昨年12月29日午前、タイ・バンコク発のチェジュ航空機が着陸時に不具合を起こし胴体着陸を試みたが、滑走路で停止できず、先にあったコンクリー