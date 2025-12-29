２９日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、鈴木憲和農水大臣が元テレビ朝日局員の玉川徹氏と対談したＶＴＲを放送した。政府が物価高対策として政府が推奨するおこめ券について玉川氏は「あんまりよくない政策だったと僕は思うんですけど、どうですか？」と質問。鈴木氏は「どういうやり方で食料品の価格高騰に対して生活者の負担を和らげるか。これについてどういうやり方でやるかは自治体の皆さんがご