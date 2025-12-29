【2025年の年間ベストセラー】（24年11月20日〜25年11月18日、日販調べ、「文庫」「コミック」などを除いた総合部門）大ピンチずかん３（鈴木のりたけ小学館）カフネ（阿部暁子講談社）改訂版本当の自由を手に入れるお金の大学（両＠リベ大学長朝日新聞出版）TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ（TEX加藤朝日新聞出版）ポケモン生態図鑑（株式会社ポケモン、きのしたちひろ小学館）変な地図（雨穴双葉社