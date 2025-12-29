恐るべき復讐の構図を示して終わったテレビ東京系ドラマ「シナントロープ」について、最終回から１週間たってもＳＮＳで余韻にひたるような投稿が続いている。Ｘ（旧ツイッター）では、「アマプラで一気見しました」「一気見したら最高だった」「２周目突入」「驚きの連続だった」「最高やった」「このドラマもしかして、すげぇんじゃ？」などと２９日未明から明け方にかけても視聴体験が報告された。月曜深夜に放送された同