コソボ議会選で勝利し、支持者の前で話すクルティ首相＝28日、コソボ・プリシュティナ（ロイター＝共同）【キーウ共同】旧ユーゴスラビアのコソボで28日、今年2回目の議会選（一院制、120議席）が行われた。開票率99％の段階で、クルティ首相（50）率いる与党「自己決定運動」が得票率49％となり第1党の維持を確実にしたが、過半数にはわずかに達しない見通しとなった。2月から続く政治停滞が解消されるかどうかは微妙な情勢だ。